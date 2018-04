The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Cotes Baixes: de vertedero a zona verde El Ayuntamiento de Alcoy culmina la restauración de los terrenos, muy demandada por los empresarios del polígono sábado, 07 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha finalizado la restauración del antiguo vertedero del polígono industrial Cotes Baixes para convertirlo en una nueva zona verde. El Gobierno local, del PSOE, recalca que la intervención en el vertedero era una demanda histórica de los empresarios del polígono. Aparte de mejorar la imagen de la zona, la reforma facilita el acceso peatonal al área industrial desde el barrio de la Zona Norte. La intervención ha formado parte del plan de mejora de polígonos industriales, financiado por la Generalitat Valenciana. En Cotes Baixes, dentro de este programa de inversión, el Ayuntamiento ha instalado cámaras conectadas en la policía, ha creado una web de polígonos con las empresas geolocalizadas, ha implantado iluminaría led, ha habilitado una zona de aparcamiento y ha mejorado la señalización. El polígono, además, cuenta con carril bici y con una instalación fotovoltaica para generar energía.

El Ayuntamiento señala que el plan ha permitido mejorar los cinco polígonos de la ciudad. La Generalitat ha aportado 2,1 millones de euros, un 30% por debajo de la previsión inicial. La adjudicación a la baja de determinadas obras y las dificultades administrativas y técnicas para acabar los trabajos en el ajustado plazo fijado por la Conselleria de Economía han provocado esta disminución.