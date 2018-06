The examples populate this alert with dummy content

IES COTES BAIXES Cotes Olímpic es el proyecto global a favor de la integración y los valores del deporte El proyecto global en colaboración con el colegio Tomás Llácer - El instituto suma con Cotes Olímpic un quinto proyecto global y ya son tres los proyectos que se trabajan en 1º y dos en 2º de ESO viernes, 08 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/06/2018) El IES Cotes Baixes de Alcoy ha consolidado durante este curso 2017-2018 el trabajo por proyectos globales iniciado hace tres años en 1º de ESO. Este curso ha sumado dos nuevas temáticas, y ha extendido su radio de acción a 2º de ESO, ampliando de esta forma el alcance de esta metodología y dándole continuidad, ya que los alumnos que durante primero de ESO trabajaron en los proyectos de Cotes Cuina, Conta’m i Acció i Cotes está de Moda, han desarrollado este curso, desde segundo, Cotes fa Història y Cotes Olímpic. El instituto está convencido de que se puede aprender de otra manera, de forma práctica, a través de la experiencia y, sobre todo, disfrutando de lo que se hace. El formato de los proyectos es el mismo para todos: un reto que completar y una semana para llevarlo a cabo. Lo que varía en cada proyecto es la temática propuesta con la que de forma transversal se trabaja todas las asignaturas, a las que se añade, además, la evaluación de competencias personales como la actitud, el trabajo en equipo, la creatividad e innovación, la planificación y resolución de conflictos y la comunicación. Desde el pasado jueves, 31 de mayo los alumnos de 2º de ESO, ha preparado unas Olimpiadas, originales y alternativas, que se han celebrado esta mañana de viernes, en colaboración con los alumnos del Colegio Tomás Llácer, en el Polideportivo de Caramanxell. Durante la semana, los alumnos divididos por equipos han tenido que ir superando diferentes fases clasificatorias para elegir una sede olímpica, una mascota, un baile representativo y crear nuevos deportes que donde estén presentes los valores deportivos y que contemplen, además, actividades para el deporte adaptado. Indalecio Carbonell, profesor de ESO en Cotes Baixes y uno de los organizadores del proyecto Cotes Olímpic, ha destacado que “los estudiantes de Cotes han demostrado y puesto en práctica los objetivos del deporte; la cooperación, el esfuerzo personal, la solidaridad, tanto con sus compañeros como con los alumnos que han venido de Tomás Llácer. Ha sido muy interesante verlos trabajar codo con codo, aprendiendo y disfrutando unos de otros”. Los objetivos han quedado más que satisfechos y los jóvenes de uno y otro centro han podido llevar a cabo una experiencia de aprendizaje donde el esfuerzo, la solidaridad, el respeto, el compañerismo y la diversión han estado presentes a lo largo de la jornada olímpica. Según ha comentado profesora del Colegio Tomás Llácer, Eva Pla, “ha sido una experiencia muy enriquecedora ya que los alumnos han tenido la ocasión de convivir durante una mañana. Los juegos han estado muy bien, sobre todo la parte de estimulación, la organización y los chavales muy implicados. Ya los hemos animado a que sigan con estas iniciativas en el próximo curso”. Además, y de forma paralela los alumnos de 1º de ESO, han desarrollado, por segundo año consecutivo, el proyecto Cotes está de Moda. Divididos en cuatro equipos, han diseñado a lo largo de una semana dos modelos de ropa (uno masculino y otro femenino) y un complemento realizados con materiales reciclados, que han dado a conocer esta mañana sobre la pasarela. La iniciativa gestionada por el equipo educativo de lenguas tiene como finalidad reflexionar sobre la necesidad de reciclar los residuos que generamos. Las nuevas necesidades formativas, las nuevas demandas del mercado laboral, la accesibilidad a la información y los nuevos paradigmas del conocimiento impulsan y favorecen un cambio educativo. En este sentido, podríamos hablar de pedagogías activas, trabajo cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje por servicios y un largo etcétera que cada vez está más presente en los centros educativos de nuestro país. Cotes Baixes, consciente de las nuevas necesidades profesionales y personales de un futuro muy cercano, trabaja de forma muy activa en preparar a los alumnos para esa realidad laboral.