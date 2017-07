The examples populate this alert with dummy content

UNIVERSIDAD Crece la demanda para estudiar en el campus 561 alumnos se han preinscrito para tener opción a formalizar la matrícula en alguno de los 6 grados ofertados viernes, 14 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/07/2017) La demanda para estudiar en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia ha crecido respecto al curso anterior. 561 alumnos se han preinscrito para formarse en la universidad, un 3,5% más que el pasado año. El primer dato de preinscripción para el curso 2017-2018 es muy positivo, señalan desde el campus. El año pasado, con 542 preinscritos, el centro cubrió las 470 plazas ofertadas en sus seis títulos de grado. Con el aumento registrado este año, el campus espera cubrir toda la oferta. Según su director, Juan Ignacio Torregrosa, el censo de nuevos estudiantes, contando los másteres, llegará a los 550. La primera cifra de preinscritos no recoge a alumnos de comunidades próximas, como Murcia o Castilla La Mancha, donde el proceso comienza en septiembre.