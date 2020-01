The examples populate this alert with dummy content

EMPRESA Cremalleras innovadoras Carlos Fernández y Javi Bernácer han estado en Radio Alcoy para explicar su novedoso proyecto que lleva por nombre Zipper Technology Customized, ZTC jueves, 09 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (09/01/2020) Carlos Fernández y Javi Bernácer llevan muchos años trabajando en una idea innovadora que ahora ya es un proyecto real. Se trata de Zipper Technology Customized, ZTC. Han acudido a Radio Alcoy para dar a conocer esta patente, que obtuvo la máxima calificación a nivel mundial, y que han registrado en 70 países. Se trata de unas cremalleras intercambiables que permiten entre otras muchas ventajas que las prendas sean reciclables. De esta aventura empresarial, desde sus inicios hasta la actualidad, cuando esperan iniciar su fabricación, nos hablan Carlos y Javi en esta entrevista.