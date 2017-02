The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO “Creo que nos hemos ganado el derecho a soñar” Toni Seligrat, entrenador del Alcoyano, compareció ante los medios de comunicación tras la victoria frente el Valencia Mestalla – Mario Fuentes y Jony Ñiguez también hablaron en rueda de prensa lunes, 20 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/02/2017) El Alcoyano logró dar un paso de gigante ante el Valencia Mestalla ganándole por 3-0 al filial ché en El Collao. Esta victoria supone para los blanquiazules mucho más que un simple triunfo ya que supone seguir segundos, distanciarse de los siguientes clasificados, ya que el tercero está a seis puntos del Deportivo, tener el gol average a favor con el filial valencianista al igual que ya lo tenía con el Barça B y además, todo esto sumado a mantener la portería a 0 siendo uno de los equipos que menos goles ha encajado en lo que va de temporada, con 20 tantos en contra. Tras el partido el míster, Toni Seligrat compareció ante los medios asegurando que “ganar era fundamental, era partido de cuatro puntos. Nosotros ahora no estamos a seis, estamos a siete puntos por el gol average, creo que eso es muy importante”. Aún así, reconoció que “la posesión es de ellos, pero eso no te da ni ocasiones de gol, ni dominar el partido, ni ganar”. El Alcoyano mantuvo muy bien las líneas de defensa, y es que para Seligrat “tienes que ser fiel a tu juego pero tienes que intentar no dejar al rival hacer el suyo”. En cuando a los goles, el técnico valenciano considera que llegaron en “momentos claves, sobre todo el 2-0 porque con ese gol nos hemos ido al descanso. Salir a El Collao y saber que tienes que hacer tres goles para levantar el partido, creo que tiene que ser una losa muy grande”. En cuanto al objetivo a final de temporada, el míster se muestra firme. “Creo que tenemos el derecho a soñar. Viene el tercer clasificado, de 8 partidos sin perder, le haces tres goles y no te hacen ninguno, te alejas de los siguientes clasificados…creo que nos hemos ganado el derecho a soñar. El sueño es primero intentar hacer play off y después estar lo mejor clasificado de los cuatro. Es un sueño real ya” Mario Fuentes, autor del segundo gol, habló en rueda de prensa explicando que el Alcoyano planteó “muy bien el partido. No hemos dejado correr al Mestalla, que es una de sus virtudes y luego cuando hemos llegado hemos marcado”. El Deportivo ha abierto brecha con el quinto clasificado y mantiene el pulso con el filial blaugrana, Fuentes considera que “seguimos a la estela del Barça B, mientras continuemos con esta dinámica y cerca de ellos el equipo tiene que aspirar a todo”. El autor del gol de penalti, Jony Ñiguez, señaló en rueda de prensa que “sabíamos que era muy importante este partido, hemos demostrado que seguimos aquí, que estamos fuertes y que vamos a por todas”.