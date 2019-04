The examples populate this alert with dummy content

ESCUELA Crescendo, una visión didáctica de la música Uno de sus directores, Jorge Alborch, explica la actuación de Antonio Domingo, que tendrá lugar este lunes 15 a las 18'30 horas en el Teatre Principal jueves, 11 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (11/04/2019) La Crescendo Escola de Música ha preparado una actividad para toda la familia este próximo lunes 15 a las 18'30 horas en el Teatre Principal. Se trata del concierto de Antonio Domingo que lleva por nombre Con el cuerpo. Se trata de un concierto didáctico para toda la familia, aunque especialmente orientado para los más pequeños, con edades comprendidas entre los 6 hasta los 14 años. Antonio Domingo es percusionista, pedagogo y compositor y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Además de dar detalles sobre este original concierto-taller patrocinado por el Ayuntamiento, Jorge Alborch, uno de los dos directores de Crescendo, explica más aspectos de esta escuela en los estudios de Radio Alcoy.