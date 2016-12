The examples populate this alert with dummy content

SANT HIPÒLIT 2015 Creuats y Cavallers abren el desfile de la cruz Los primeros protagonistas del desfile del sábado en Cocentaina fueron los capitanes y los abanderados del bando cristiano lunes, 10 de agosto de 2015 Cocentaina se ha entregado este fin de semana a sus fiestas de Moros y Cristianos. La Vila Condal se emocionó el sábado con las Entradas. La temperatura agradable invitó a numerosos visitantes que abarrotaron las calles del recorrido. Los primeros protagonistas fueron los capitanes y los abanderados del bando cristiano que ostentaron las filaes Creuats y Cavallers de Llúria El retraso del inicio de la Entrada, a las 8 de la tarde, resultó un éxito para el espectáculo en el que participaron en torno a 3.000 personas además de 25 bandas de música que pusieron la armonía al acto.