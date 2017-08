Críticas a Sedano por citar un chiste machista durante un pleno

“Ustedes parecen la abuela del chiste que decía que la habían violado hace diez años pero que le gustaba recordarlo”. Esta frase la pronunció en el pleno de julio el ex alcalde de Alcoy y portavoz de Ciudadanos, Jorge Sedano. Esta frase ha provocado fuertes críticas de Guanyar Alcoi y de colectivos feministas. El concejal ha pedido disculpas por un “chiste desafortunado”.

El concejal de Guanyar Alcoi Cristian Santiago, a través de un artículo de opinión, ha sido quien ha revelado una frase que, a pesar de las risas que provocó entre parte de los asistentes al pleno de julio, había pasado desapercibida. En la propia sesión, la portavoz de Guanyar, Estefanía Blanes, ya mostró su malestar al escucharla, lo que incluso le valió el reproche de Sedano por ser “gente que está siempre triste”. El ex alcalde, viendo la reacción en la bancada de Guanyar, pidió disculpas "por hacer chistes" en el pleno.

Unas disculpas que ha reiterado después de que sus palabras hayan trascendido incluso a los medios nacionales. “Pido disculpas por haber hecho un chiste de mal gusto e inapropiado”, dice Sedano, que se define “muy sensible en este asunto”. “No fue mi intención frivolizar sobre algo tan grave, dramático y detestable. No hice alusión a un hecho real, sino a un chiste, sin maldad y de forma inconsciente Pido mis más sinceras disculpas”, ha manifestado el concejal.

Para Guanyar, el chiste “es una absoluta falta de respeto hacia las mujeres en general y hacia las personas que han sufrido una violación”. Cristian Santiago apunta que “este tipo de actitudes machistas no facilitan la construcción de sociedades igualitarias”. El concejal de Guanyar ha reprochado también al alcalde, Antonio Francés, por no reprobar a Sedano en el transcurso del pleno. “Si queremos una sociedad feminista, solidaria y libre de machismo no nos podemos quedar callados”, ha recalcado Santiago.

El Col·lectiu Dones 8 de març también ha criticado las palabras de Jorge Sedano. “La forma de expresarse debe responder a la igualdad. Este chiste es una muestra de cómo se mantiene el sistema patriarcal, además de una forma muy desagradable”, ha afirmado a RADIO ALCOY la portavoz del colectivo feminista, Asun Navarro.