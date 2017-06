The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Críticas a las terrazas de la Hispanidad en la foguera de la zona Norte La Setmana dels Barris entra en sus días grandes con la plantà de monumento que arderá la noche del viernes al sábado en la plaça de la foguera miércoles, 21 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/06/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (15/06/2017) La foguera, que arderá la noche del 23 al 24 de junio en la zona Norte, ha comenzado a cobrar forma y altura este miércoles. A las 8 de la mañana ha comenzado el montaje en la plaça de la Foguera. Germán Cremades, uno de los coordinadores y responsables de la plantá, ha explicado que la temática de este año son las críticas a la difícil convivencia entre vecinos y las terrazas de verano de la Avenida de la Hispanidad. El monumento puede visitarse hasta el próximo viernes. Tras el desfile de disfraces en el parque Caramanxel y la cena popular tendrá lugar la cremà a partir de las doce de la noche.