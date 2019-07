The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Cruce de acusaciones por el retraso en la apertura del CEEM Compromís asegura que el gobierno local no ha dado todos los pasos para la recepción de la obra por parte del Consell - El PSOE deriva en la consellería la dilatación del proceso lunes, 01 de julio de 2019 Cruce de declaraciones sobre la apertura del Centro de Enfermos Mentales, el CEEM, del Barranquet de Soler. Compromís desmiente que el gobierno local haya dado todos los pasos a la espera de la recepción de la obra por parte del Consell. Los nacionalistas sostienen, a través de su portavoz municipal, Marius Ivorra, que nueve años después del inicio de las obras del Centro de Enfermos Mentales el edificio "sigue acumulando deficiencias" que alejan su apertura. Ivorra, acusa al gobierno local "de engañar a la población" sobre la situación del edificio. Asegura que el último informe de la Consellería de Bienestar Social y POlíticas Inclusivas, que encabeza la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, del 4 de junio muestra que siguen pendientes 11 de las 21 mejoras solicitadas en 2017. "Entre las deficiencias figura la adaptación de los baños de las habitaciones, problemas de accesibilidad y otras referidas a acciones encaminadas a garantizar la protección de los taludes próximos al centro", explica Ivorra. El gobierno local del PSOE sostiene a través del concejal de Obras, Jordi Martínez, que se han realizado "todos los pasos necesarios" y que Ayuntamiento está a la espera del informe de la recepción por parte del Consell. "Comunicamos a la consellería que el edificio estaba completamente acabado, vinieron los técnicos y es esta consellería la que está alargando el proceso". La concejal de Compromís, Elisa Guillem, asegura, sin embargo, que aún no se ha remetido el documento preceptivo para la cesión y lamenta que se hayan perdido las partidas anuales de 3,4 millones de euros, desde 2015, para la puesta en funcionamiento del CEEM. "Los continuos retrasos han provocado que Alcoy haya perdido estos fondos", concluye.