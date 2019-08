The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Cruz Roja de Alcoy muestra sus valores al resto de asambleas Juan Miguel Cortés, designado presidente de la Comisión Autonómica de Salud de la Cruz Roja, trabajará en el desarrollo de programas de voluntariado sanitario - Le sustituye en la presidencia de la asamblea local Luís Llorens jueves, 08 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (08/08/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (08/08/2019) Cruz Roja de Alcoy exportará alguno de sus programas de voluntariado sanitario, que funcionan con éxito en la comarca, para beneficiar a los usuarios del resto de asambleas de la Comunidad Valenciana. Uno de estos programas es el de atención a personas mayores en poblaciones pequeñas, como es el caso de Penáguila, donde los voluntarios de Cruz Roja acompañan al centro de salud de Benilloba o llevan seguimiento y primeros auxilios sanitarios. La iniciativa es una de las que Juan Miguel Cortés, recientemente designado como presidente de la Comisión Autonómica de Salud de la Cruz Roja, trasladará para potenciar los programas de salud, según ha explicado en Hoy por Hoy Alcoy. "El objetivo es potenciar el area de salud de Cruz Roja que iba en detrimento respecto al voluntariado social". Cortes desarrollará su labor desde la sede de Alcoy. La presidencia que deja vacante en la asamblea local, tras doce años de ejercicio, la ocupará Luis Llorens. La asamblea local cuenta con cerca de 400 voluntarios que desarrollan principalmente labor humanitaria y de servicios sociales.