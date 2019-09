The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL Cruz Roja Alcoy refuerza el operativo de emergencias en Orihuela Cinco integrantes de la agrupación alcoyana atienden en los albergues a los desplazados de sus viviendas a causa de las inundaciones viernes, 13 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/09/2019) Cinco efectivos de Cruz Roja Alcoy se han trasladado hasta Orihuela para atender a desplazados a los albergues y rescatar a los vecinos aislados por las lluvias. Miguel Ángel Fernández, coordinador de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja Alcoy, ha explicado que ayer por la tarde partieron hacia la localidad del sur de la provincia para apoyar a los servicios de emergencias. En esta misión “hemos montado 50 ‘packs’ de alojamiento, que integran camas plegables, sacos de dormir, mantas, kit de higiene o vestuario” y con los todoterrenos “hemos colaborado en hacer algún salvamento a las personas que se han quedado aisladas” a causa de las fuertes precipitaciones registradas en la Vega Baja. Fernández contaba esta tarde a Radio Alcoy cual era la situación que se vivía en Orihuela. “Estamos totalmente aislado. Ni se puede entrar ni salir. Seguimos en el albergue atendiendo a los desplazados y esperando a que la Guardia Civil de Tráfico nos informe si se puede abrir algún acceso”. Cruz Roja Alcoy, por otra parte, ha atendido a seis transeúntes en el albergue situado en el edificio de la estación del tren desde que comenzó la gota fría, según informan desde la Asamblea Local. Por último, tres bomberos y un cabo del parque intercomarcal de la Muntanya también están en Orihuela ayudando en las tareas de emergencias tras la gota fría que ha hecho estragos en el sur de la provincia.