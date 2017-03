The examples populate this alert with dummy content

MEMORIA ANUAL Cruz Roja dispara la atención a familias sin recursos para alimentos La entidad ayudó a 876 familias en 2016, un 37% más que el año anterior – El nuevo plan de empleo consigue la inserción de 60 personas jueves, 23 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/03/2017) La memoria anual de Cruz Roja constata el aumento de la precariedad en Alcoy. El año pasado aumentó un 37% el número de familias que precisó de ayudas para alimentos. En materia de lucha contra la pobreza, la entidad realizó 3.295 intervenciones a través de sus diferentes programas Uno de esos programas, el de ayuda para alimentos, atendió a 876 familias, 237 más que en 2015. El aumento es del 37%, una cifra preocupante, como reconoce Juan Miguel Company, presidente de Cruz Roja en Alcoy, que ha presentado la memoria del año pasado. 2016 acabó con 943 ayudas de emergencia para cubrir necesidades básicas y Cruz Roja atendió 434 casos de personas sin hogar. La entidad puso en marcha el año pasado su primer Plan de Empleo destinado a las familias con todos sus miembros en paro. El plan ha dado sus primeros resultados: 60 contratos y 46 familias con pleno empleo. La memoria recoge que 67 mujeres víctimas de malos tratos fueron atendidas por Cruz Roja. 65 de ellas cuentan con un terminal de alerta directa.