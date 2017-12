The examples populate this alert with dummy content

INFORME Cruz Roja reinserta a 64 personas a través de su plan de empleo La ONG ha rebajado a 200 las familias a las que a diario provee de alimentos martes, 19 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/12/2017) Cruz Roja ha conseguido la reinserción laboral de 64 personas a través de su plan de empleo. Este es el dato esperanzador que arroja Cruz Roja Alcoy en uno de sus proyectos desarrollados en 2017 por el empleo y la formación de personas en riesgo de exclusión. Juan Cortes, presidente de la asamblea local, destaca la apuesta realizada desde esta ONG en la orientación y prospección de personas. "Nosotros optamos por invertir fondos propios en programas de formación para facilitar que la gente pueda acceder al trabajo". Este resultado, junto a la mejoría de la situación económica ha reducido a casi la mitad el número de familias que confían su manutención en Cruz Roja. De 500 al inicio de la crisis a las 200 actuales. Pablo Granados director de la asamblea local, reconoce que "200 familias siguen siendo muchas ya que nosotros les damos a diario alimentos". Estos datos son un avance de la memoria de este año que está elaborando Cruz Roja y que se presentará en enero de 2018.