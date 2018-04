The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO C’s critica la eliminación de un carril en el segundo tramo del bulevar El PP lamenta el retraso y la falta de participación en el diseño del nuevo vial martes, 03 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/04/2018) El bulevar de dos carriles que el Gobierno local, del PSOE, pretende ejecutar en el tramo entre la cuesta de La Salle y El Collao no convence a Ciudadanos. La formación naranja critica que esta fase cuente solo con dos carriles, uno por sentido, en lugar de los tres de la primera fase, entre la estación de Renfe y el Teular del Llonganisero. El portavoz de Ciudadanos, Jorge Sedano, considera un error limitar a dos el número de carriles. El ex alcalde sostiene que la única posibilidad de crecimiento de la ciudad está acotada entre la Zona Norte y Batoy, por donde transcurre el proyecto del bulevar. “Hay que mantener los tres carriles del primer tramo”, añade. Sedano, que estaba al frente del Ayuntamiento cuando se ejecutaron aquellas primeras obras, subraya que el Gobierno negoció la obra con los vecinos. A su juicio, el resultado fue “perfecto”. Para Sedano, un bulevar de solo dos carriles puede constreñir el desarrollo de la ciudad y, en el futuro, provocar problemas de tráfico. “El bulevar no es un proyecto para las condiciones actuales de Alcoy. Hay que pensarlo para las futuras generaciones”, subraya. El Gobierno, sin embargo, argumenta que una correcta distribución del tráfico entre diferentes itinerarios permite dejar en dos el número de carriles y ganar espacio para el aparcamiento de vehículos y para el tránsito de peatones. El Partido Popular, por su parte, reprocha al Ejecutivo local que no haya abierto el proyecto a la participación ciudadana. “Ha habido tiempo de sobra para consultar a los ciudadanos sobre el diseño de este tramo”, señala el concejal Ignacio Palmer. Los conservadores entienden que las obras de la calle de Entenza no deberían ejecutarse sin antes contar con el bulevar como alternativa. “Ha habido una clara falta de planificación”, apunta Palmer.