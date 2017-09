The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO C’s denuncia el retraso en la protección del horno moruno La formación naranja reclama una intervención urgente en la zona, degradada por la presencia de okupas viernes, 15 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/09/2017) Ciudadanos ha denunciado el retraso en la protección del antiguo horno moruno de la calle de San José, originario de los siglos XVII y XVIII. La formación naranja exige una actuación contundente para frenar la degradación de esa zona del casco antiguo, comprendida entre las calles de San José y San Juan y la plaza del tío Caram. Jorge Sedano, portavoz de Ciudadanos, lamenta que el Gobierno, año y medio después de comprometerse a rehabilitar el horno, siga sin intervenir en este elemento patrimonial, que además se ha convertido en un aparcamiento improvisado. El horno está en un entorno que exige medidas, según Sedano. Como principales problemas, el concejal cita la presencia de okupas, así como la falta de higiene, seguridad y mantenimiento. El horno fue construido entre los siglos XVII y XVIII. Su rehabilitación está pendiente desde 2004, cuando fue descubierto tras unas obras de demolición en la calle de San José.