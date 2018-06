The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURA CULTURAL C’s exige al Gobierno plazos para reabrir el Principal El teatro permanece cerrado desde marzo a la espera de un concurso que ajuste el servicio a la nueva Ley de Contratación lunes, 11 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp ¿Qué pasa con el teatro Principal? Es la pregunta que públicamente lanza Ciudadanos, que exige “plazos concretos” al Gobierno local, del PSOE, para reabrir una infraestructura que entiende “necesaria” para la cultura local. El portavoz de la formación naranja, Jorge Sedano, apunta que el teatro lleva cerca de cuatro meses cerrado por la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratación, incompatible con el servicio que prestaba La Dependent. La programación está suspendida desde el mes de marzo. Sedano lamenta que todavía “no tengamos información alguna de la gestión del teatro”. A su juicio, “ha transcurrido tiempo suficiente como para que se dé a conocer qué quiere hacer el Gobierno municipal con el futuro de este teatro tan necesario para el buen funcionamiento cultural de la ciudad”. El regidor considera necesario que el Ejecutivo local “se comprometa a aportar plazos concretos para que el teatro vuelva a ser un referente en la cultura”. Sedano ha pedido al Gobierno que “agilice los trámites administrativos con la mayor celeridad para que el teatro vuelva a estar a la altura de lo que la sociedad alcoyana demanda”. Ciudadanos ha ensalzado la “gran labor” que La Dependent desarrolló como gestora del teatro. La compañía abandonó esa gestión y suspendió la actividad del Principal como consecuencia de la nueva ley de contratación, que limita el importe máximo anual que puede facturar una empresa a la administración. El Gobierno se comprometió en febrero a redactar un pliego de condiciones para sacar a concurso la gestión del teatro.