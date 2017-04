The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO C’s pide el derribo de las ruinas de Algezares El concejal Jorge Sedano advierte del riesgo por el mal estado de los edificios jueves, 27 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/04/2017) Ciudadanos ha pedido al Gobierno municipal de Alcoy que intervenga de urgencia para demoler el conjunto de edificios que permanece en avanzado estado de ruina en la zona de Algezares, en el Centro, frente al museo de Bomberos. El portavoz municipal de la formación naranja, Jorge Sedano, alerta del “peligro evidente” que suponen estos inmuebles, parte de los cuales se vino abajo hace años. El concejal solicita al Gobierno que “actúe en consecuencia y establezca los medios oportunos para el derribo urgente de esos edificios”. Sedano muestra su preocupación porque por la zona de Algezares, además de autobuses, transitan escolares que visitan el museo de Bomberos. “Estamos hablando de un riesgo real y por tanto exigimos urgencia porque ha sido un año de intensas lluvias y ya habido incidentes de esta índole en otras zonas de la ciudad”, añade.