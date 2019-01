The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Cs pide los detalles del convenio con el SEPES para el polígono de Pagos La edil Maribel Sanchez asegura que una de las principales bolsas de suelo industrial del Plan General se ha visto reducida y reclama los informes técnicos preceptivos para su desarrollo sábado, 26 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La concejal de Ciudadanos (Cs), Maribel Sánchez, ha manifiestado el interés de su grupo por el convenio que se va a firmar para la redacción de un estudio de viabilidad económica del parque tecnológico del polígono de Pagos a partir del cual la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) decidirá su implantación. “Queremos conocer de primera mano el convenio que se presupone va a firmar el Gobierno municipal”, ha declarado Maribel Sánchez. Desde Ciudadanos “exigimos claridad y saber cuándo se va a firmar este convenio, si posee todos los informes técnicos municipales preceptivos, qué personas del SEPES han sido las interlocutoras, así como qué representantes del Gobierno municipal han llevado el peso de las conversaciones”, ha reclamado Maribel Sánchez. La edil ha recordado que la superficie que se había previsto inicialmente para el polígono de Pagos en la versión preliminar del PGOU se ha visto reducida tras el periodo de exposición pública, de acuerdo con los estudios que han revelado un “fuerte impacto paisajístico” en esa zona, como se ha mantenido desde Ciudadanos. Siendo un tema crucial para el futuro de Alcoy, “exigimos que cuanto antes se nos informe de dicho convenio, ya que la ciudad de Alcoy se encuentra en una situación crítica tal y como indican los datos demográficos de decrecimiento poblacional de organismos oficiales aparecidos en las últimas semanas”, ha insistido Maribel Sánchez.