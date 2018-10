The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA CULTURAL C’s pide la programación municipal del Centre d’Art Reclama al Gobierno que defina los contenidos de la planta gestionada por el Ayuntamiento miércoles, 10 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El grupo municipal de Ciudadanos ha pedido al Gobierno local, del PSOE, que informe sobre la programación que tiene prevista para el Centre d'Art d'Alcoi (CADA) en la planta del edificio cuya gestión corre a cargo del Ayuntamiento de Alcoy. La concejal Maribel Sánchez, ha explicado que “a pocas semanas de que abra sus puertas este centro, aún no sabemos si existe una programación para las áreas de gestión municipal, al margen de la muestra de videoarte de Damià Jordà”. Sánchez también quiere saber los criterios que el Ayuntamiento ha seguido para confeccionar la programación y si ha designado responsables de la gestión de la planta municipal del Centre d’Art. La edil ha aplaudido la “inminente” reapertura del CADA. “El objetivo es que abra sus puertas este mes de octubre después de siete años desde que cerró sus puertas”. El Instituto Valenciano de Arte Contemporáneo (IVAM) y la Fundación CAM han iniciado el traslado de sus obras de arte al Centre d'Art d'Alcoi.