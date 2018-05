The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO C's pide un estudio técnico de las casas de El Camí frente a la Glorieta La concejal Maribel Sánchez alerta de que estos inmuebles podrían representar un riesgo para la seguridad martes, 22 de mayo de 2018 La concejal de Ciudadanos (C's) del Grupo municipal de Alcoy, Maribel Sánchez, ha manifestado su preocupación por el estado de deterioro de las casas de la calle El Camí, donde "tanto en las cubiertas como en las fachadas hay grandes desperfectos que pueden afectar a la integridad de las mismas". Desde el Grupo municipal de Ciudadanos "vamos a pedir al Gobierno Municipal que se realice, por parte de los técnicos competentes una valoración del riesgo que puede suponer el estado de estas casas y, en función de los resultados, que se tomen las medidas necesarias". La concejala ha recordado que, en febrero del año 2017, unas semanas después de los temporales de nieve y lluvia que se produjeron en Alcoy, se derrumbó una de las casas de esa misma calle. "Dado el estado en el que se encuentran los inmuebles adyacentes al que se derrumbó debería vigilarse su estado de manera minuciosa para evitar tener en el futuro episodios similares que pongan en riesgo para la seguridad", ha advertido Sánchez.