MEDIO AMBIENTE Cs reclama el albergue en la Font Roja anunciado al inicio de legislatura El concejal de la formación naranja, José Miguel Antolí, insiste en que el alojamiento en el parque natural comprometido por el Gobierno sigue pendiente martes, 18 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/09/2018) Ciudadanos exige al equipo de Gobierno que dé explicaciones sobre las gestiones hechas para hacer realidad el albergue de la Font Roja comprometido. El concejal de Ciudadanos del Grupo municipal de Alcoy, José Miguel Antolí, ha recordado que “en los primero meses de mandato, y a propuesta de Ciudadanos, el Gobierno municipal aceptó acondicionar un albergue en la Font Roja pero la legislatura está llegando a su fin y no tenemos ninguna información de cómo y cuándo piensan cumplir su compromiso”. El concejal ha anunciado que desde Ciudadanos “vamos a pedir al Gobierno ejecute este proyecto con la máxima celeridad porque consideramos importante dotar de un alojamiento rural a la Font Roja”. Antolí ha explicado que desde un primer momento se anunció que dicho alojamiento ocuparía un espacio que se encuentra en la parte interior del edificio Font Roja Natura, en la pequeña plaza ajardinada interior “pero sigue sin hacerse y, a estas alturas, dudo que se pueda concluir”, ha finalizado.