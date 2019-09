The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Cs renueva su directiva con Romualdo Coderch como coordinador local La nueva agrupación inicia esta semana su andadura con el objetivo de movilizar a los afiliados para participar en la campaña de las próximas elecciones generales martes, 24 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La agrupación local de Ciudadanos (Cs) en Alcoy ha designado a Romualdo Coderch como coordinador local y renovado su ejecutiva local. Coderch ha manifestado su entusiasmo ante esta nueva etapa. "Tengo ganas y, sobre todo, tengo mucha ilusión por aportar mi experiencia a esta agrupación". Añade "tenemos mucho trabajo por delante. Tengo varias propuestas e ideas que me gustaría implantar, pero nuestra primera tarea será movilizar a los afiliados de Alcoy para participar en la campaña para las elecciones nacionales. Ese será nuestro punto de partida". El nuevo coordinador avanza "trabajaré con un equipo formado gente capaz y trabajadora para acompañarme en esta aventura. Lo más importante es que vayamos todos a una y todos sumen, tanto los miembros de la junta directiva como cualquier afiliado que tenga ganas e ilusión". La nueva junta está integrada por Romualdo Coderch como coordinador; Fernando Merlo en el puesto de secretario; Enrique Peidro como responsable de redes sociales y comunicación; Patri Silvestre para asuntos de Ciudadanía y Movilidad; Rafael Torregrosa será el responsable de logística y portavoz de la agrupación; y Juan José Garrido, como responsable de Relaciones con asociaciones y entidades. El anterior coordinador, Marcos Martínez, presentó su renuncia para centrarse en su labor como concejal de Alcoy. Esta decisión ha motivado la renovación de la junta directiva de Cs Alcoy en un proceso al que se ha presentado una única candidatura encabezada por Romualdo Coderch.