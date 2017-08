The examples populate this alert with dummy content

RANKING ¿Cuáles son las empresas de la comarca que más facturan? La Española es la primera firma de L'Alcoià y El Comtat en ventas, según el ranking elaborado por Valencia Plaza - Actiu figura entre las principales 200 empresas de la Comunidad - Las empresas del alcoyano Miguel Ángel Alcaraz facturaron 126 millones en 2015 lunes, 28 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (28/08/2017) La web Valencia Plaza ha publicado el nuevo ranking de las 5.000 primeras empresas de la Comunidad Valenciana clasificadas por ventas, beneficios y empleados en el ejercicio 2015. La Española, con unas ventas de 78,3 millones, es la empresa que más factura en la comarca, según este ranking. La aceitunera aumentó su facturación en 2015 un 3,85% sobre el ejercicio anterior. La Española es la número 143 con mayor facturación en la Comunidad Valenciana. Por delante de la aceitunera figura Famosa, con 111,8 millones de euros. No obstante, la juguetera ya no tiene sede en Onil, sino en Alicante. Sí mantiene su domicilio social en Onil Playmobil Ibérica, empresa número 209 del ranking, con unas ventas de 56,7 millones. Las dos empresas que preside el alcoyano Miguel Ángel Alcaraz, la conservera Nudisco y los supermercados Kuups, sumaron en 2015 unas ventas de 126,6 millones de euros. Ambas firmas tienen su razón social en Bocairent y en Ontinyent. Por detrás de La Española en ventas se sitúa Actiu, que desde su parque empresarial de Castalla facturó en 2015 65,3 millones de euros. En el puesto 344 del ranking figura Papelera de L’Alqueria, con unas ventas de 39,1 millones. La contestana Textisol, con una facturación de 36,1 millones, es la primera textil de la comarca en este ranking. No obstante, Interfabrics y Antecuir, dos de las empresas fundadas por Rafael Pascual, suman una facturación de 59,7 millones.