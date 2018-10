The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Cuando marquemos un gol empezarán a venir todos” Brayan Reina ha tomado “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café jueves, 04 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/10/2018) Hoy hemos conocido en “el café del Alcoyano” al jugador del Deportivo Brayan Reina, el joven peruano de 20 años ha balando de cómo era su vida en Perú y de cómo vive ahora en Alcoy con su familia. El futbolista llegó cedido del Mallorca y este año espera hacer una gran temporada para poder avanzar en su carrera deportiva. Hoy desde Premium Sport Café le hemos conocido un poco más. Con la colaboración de Héctor Rúa. No te pierdas la historia de Brayan Reina.