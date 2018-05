The examples populate this alert with dummy content

MANIFESTACIÓN ¿Cuánto vale la vida de las mujeres? Alcoy se suma a la lista de ciudades del Estado español que han salido esta tarde a la calle para reivindicar el presupuesto de 200 millones de euros prometidos por el gobierno de Rajoy para combatir la violencia de género miércoles, 16 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Más de medio centenar de personas se han congregado a las siete de esta tarde en la plaza de España de Alcoy para mostrar su repulsa al desplante que el equipo de Rajoy ha dado en su inversión contra la violencia de género. Bajo el lema Compromiso=Presupuesto Alcoy se ha sumado a la denuncia de las localidades españolas que hoy más que nunca han pedido al gobierno central los 200 millones anuales prometidos por Igualdad, y que se han reducido a 120, para cumplir con el Pacto de Estado y que serviría para responder a parte de las 213 medidas del acuerdo. La manifestación ha comenzado con un manifiesto: "Los asesinatos de más de 900 mujeres en los últimos quince años no generan la alarma social suficiente para el PP". Por ellas, las desaparecidas, y por todas, 300 entidades han salido a la calle en 40 municipios para pedir los 80 millones de euros que, aunque no devolverán sus vidas, evitarán nuevos asesinatos.