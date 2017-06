The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Cuantos más aportes, más barato El Alcoyano lanza la campaña de abonos para la próxima temporada con descuentos hasta el 50% para el que aporte más gente viernes, 30 de junio de 2017 El Alcoyano ya ha presentado la campaña de abonos para la próxima temporada. Los preciso sin descuento, oscilan entre los 30 y los 250 euros, sin contar palcos. La ventaja está en la aportación de nuevos abonados. Por lo que si traen a uno , a los dos les costará el 40% menos, pero si trae a dos personas, quiere decir que a los tres, el abono les sale por el 50% más barato. Como ejemplo, si una persona de Tribuna lleva a dos nuevos, el carnet que cuesto 250 euros, los costaría a los tres 125 euros cada uno. Mismo caso en Lateral saldrían a 105 euros por persona cuando uno solo vales 210 euros, y así sucesivamente. Este año la Grada Joven ( 15 a 25 años ) cuesta 60 euros. Y como novedad, esta temporada los pequeños de 0 a 14 años si que pagarán 30 euros para todo el año. Los precios incluyen El partido de la presentación, los 19 partidos de liga, las dos primeras rondas de Copa del Rey y entre otras cosas, un premio a la fidelidad, por lo que si el Alcoyano sube a Segunda División, el descuento para todos los abonados de este año será del 50% cara la próxima temporada. Para formalizar el abono, pueden ir a la oficina del club en horario de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.30 horas. Sábados de 10 a 14 horas. Por otro lado la aficionada del Alcoyano y fotógrafa, Silvia Calatayud, ha entregado al club un sensacional trabajo fotográfico, en el que repasa toda la temporada con su instantáneas desde un punto de vista diferente al ser muchas desde dentro del vestuario o en momentos muy íntimos de jugadores.