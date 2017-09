The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Cuarenta y siete obras optan al Ciutat d’Alcoi La entrega del premio está prevista para el 11 de noviembre en el Teatro Calderón martes, 19 de septiembre de 2017 La organización del Premi de Teare Ciutat d'Alcoi ha recibido 23 obras procedentes de la Comunitat Valenciana, 21 de Cataluña, 1 de Baleares y 2 de Madrid. En suma son 47 obras, que casi duplican las presentadas hace un año y que marcan un récord de participación en el premio que cuenta con más de medio siglo de trayectoria.



La dotación actual del premio es de 8.000 euros, a la cual se suma la edición del texto a cargo de la editorial Bromera. La obra premiada puede además ser incluida en la Mostra de Teatre si finalmente llega a los escenarios.



El jurado se encuentra inmerso en el proceso de lectura y valoración de las obras. El Departamento de Cultura tiene previsto hacer público el veredicto y entregar el premio el sábado 11 de noviembre en el Teatro Calderón en la función Por los Pelos, una producción de Olympia Metropolitana.