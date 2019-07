The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Cuarenta y un creadores optan a los premios creativos del IVAM CADA Alcoy Un jurado elegirá a los artistas en las categorías de creación visual, musical y performance que desarrollarán sus proyectos en el edificio del antiguo Monte de Piedad con una subvención de 10.000 euros martes, 02 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/07/2019) Cuarenta y un creadores optan a las ayudas Llançadora del IVAM CADA Alcoy del ámbito de la música, artes escénicas y videoarte. Trece aspirantes son de Alcoy, 12 del resto de la Comunitat Valenciana, 14 de otras comunidades y 2 son extranjeros, según informan desde Cultura. El jurado de estos Premios de Creación e Investigación en Artes Contemporáneas evaluará ahora las propuestas -en la categoría de proyecto de creación visual, proyecto musical y proyecto instalación/performance- para puntuarlas y decidir qué tres artistas serán los beneficiaros de las subvenciones dotadas con 10.000 euros cada una y que deberán desarrollar sus proyectos en la factoría creativa del CADA. Raül Llopis, edil de Cultura, destaca que "hemos trabajado mucho y, sobre todo, con mucha gente para que estas ayudas lanzadera sea un ejemplo para otras ciudades y estamos seguros que impulsarán de manera decidida esta factoría creativa que queremos que sea Alcoy". Cultura anuncia que el 17 de julio el tribunal firmará el acta con la resolución y se anunciará públicamente a los elegidos.