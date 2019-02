The examples populate this alert with dummy content

JUICIO Cuatro años de cárcel al acusado de estafar con muestras de cordón umbilical No ha habido conformidad para la responsabilidad civil que se reclama al acusado de indemnizar a las cerca de 400 familias engañadas, por lo que el juicio se celebrará solo para determinar este extremo lunes, 18 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El acusado de estafar con células madre del cordón umbilical para su conservación, por lo que cobró entre 1.800 y 2.200 euros a las familias engañadas, ha aceptado una pena de 4 años y medio de cárcel tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos. El Ministerio Fiscal pedía nueve años de cárcel por estafa y falsedad documental en el juicio que comenzaba este lunes en la Audiencia Nacional. No ha habido conformidad para la responsabilidad civil que se reclama al acusado de indemnizar a las cerca de 400 familias engañadas, por lo que el juicio se celebrará solo para determinar este extremo. El acusado, natural de Alcoy, según el escrito del Fiscal fue hasta 2011 agente comercial de un laboratorio que le facilitaba el material para la toma de muestras en función de los contratos que hacía por lo que cobraba. Tras su despido, siguió recogiendo muestras por su cuenta de manera fraudulenta y engañosa para los afectados.