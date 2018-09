The examples populate this alert with dummy content

JAZZ CLUB EL MUSSOL Cuatro años soñando en clave de jazz La Fundación Mutua de Levante acoge Take Five, una muestra fotográfica sobre la trayectoria del Jazz Club El Mussol, con instantáneas de los conciertos y uno inaugural, el pasado jueves, para dar la bienvenida a la nueva temporada sábado, 29 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (26/09/2018) Ya hace cuatro años desde que los miembros de Jazz Club El Mussol se metieron de lleno en una ardua tarea: reavivar y actualizar la escena jazzística de Alcoy y alrededores. Conciertos de los más destacados nombres del panorama nacional e internacional, un jueves cada dos semanas, a la hora fija de las 20.30, primero en el entrañable Harlem, después y continuando en la cafetería del Casablanca, han marcado su sello distintivo, que ya es imborrable. La Fundación Mutua de Levante se hace eco, a través de una exposición de fotografías de los encuentros -en color, en blanco y negro, sin perderse detalle de cada gesto, cada músico-, de la trayectoria de este pequeño pero gran club de amantes del Jazz. La inauguración ha sido este jueves, música Jazz en vivo incluida. Instantáneas, programas de radio sobre los conciertos -emitidos en esta misma casa-. Una muestra completa que podrá visitarse hasta el próximo 24 de octubre. Take Five es el título, el que marca el inicio de la quinta temporada, el 18 de octubre, a la misma hora y donde siempre, con un cartel de excepción: Patxi Valverde y un trío suizo para no defraudar, un año más, al público fiel que ha soñado durante todo este tiempo en clave de Jazz. Y lo que le queda.