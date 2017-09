The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Cuatro empresas optan a la gestión del Calderón La nueva adjudicataria ampliará horario de taquilla en la plaza de España para centralizar las ventas de entradas martes, 05 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/09/2017) Cerrado el plazo de admisión de ofertas del concurso para la gestión del Teatro Calderón cuatro empresas optan al servicio. La nueva adjudicataria ampliará horario de taquilla en la plaza de España para centralizar las ventas de entradas. Los técnicos municipales analizan estos días las cuatro ofertas que optan al contrato de asistencia y mantenimiento del Teatro Calderón. Raül Llopis, concejal de Cultura, ha explicado en Hoy por Hoy, que hasta final de mes no se conocerá la nueva adjudicataria. "Se está analizando qué proyectos plantean y las ofertas". El coste anual de la gestión técnica del teatro es de 418.722 euros y precio de los servicios salía a concurso por 1,6 millones de euros y un periodo máximo de 4 años. El Ayuntamiento ha planteado que la nueva gestora centralice en la taquilla de Calderón la venta de entradas, que hasta ahora estaba en el Centro Cultural. La anterior empresa adjudicataria, Pro 21, ha venido gestionando desde 2011 el Teatro Calderón.