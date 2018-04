The examples populate this alert with dummy content

AMAGATALLS DE LA FESTA Cuatro filaes en busca del triunfo Los primers trons de las filaes de alférez y capitán avanzan detalles de sus innovadoras propuestas para la Entrada miércoles, 11 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (09/04/2018) Los nervios se disparan a escasas dos semanas para la Fiesta en la mente de las cuatro personas que dirigen los equipos encargados de organizar a las filaes de cargo de 2018. Son los primers trons, que, al frente de sus juntas directivas, aguardan el momento en que quede plasmado en las calles de Alcoy el esfuerzo colectivo de todo un año. Antonio Arques, de los Navarros, Gilberto Jover, de las Tomasinas, José María Valín, de los Verdes, y Vicente Carcelén, de la Magenta, avanzan en RADIO ALCOY parte de los detalles con los que aspiran a sorprender al público el próximo 22 de abril. Narran, además, la intensidad de meses de trabajo y preparativos para conseguir que la de 2018 sea la Fiesta más brillante de la historia.