SUCESOS Cuatro menores provocan daños en el refugio de Cervantes El Ayuntamiento identifica a los autores y abre expediente sancionador por atentar contra bienes públicos miércoles, 10 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/01/2018) La Policía Local ha identificado a cuatro menores por actos vandálicos en el refugio de Cervantes. Accedieron el pasado 30 de diciembre al interior del refugio, donde descargaron dos extintores. La alarma se activó y la intervención de los agentes permitió identificar a los menores, que serán sancionados por atentar contra bienes públicos. En las últimas semanas el Ayuntamiento ha abierto nuevos expedientes por orinar en la calle, una práctica que ha provocado 26 expedientes durante el pasado año.