COCENTAINA Cuatro propuestas pasan la criba técnica de los presupuestos participativos Los resultados de las votaciones se darán a conocer en el Consejo de Participación Ciudadana del próximo 3 de mayo martes, 10 de abril de 2018 AUDIO Informativo comarcal (09/04/2018) Los presupuestos participativos 2018 ya están en marcha en Cocentaina. Cerrado el plazo de presentación de propuestas, el pasado 28 de marzo, de los 9 proyectos presentados 4 han superado la primera criba y son técnicamente viables. A uno se le hizo un requerimiento por no presentar la memoria completa. Todas las propuestas y sus respectivos informes técnicos se encuentran a disposición de la ciudadanía para su consulta a la página web www.cocentainaparticipa.com así como en las dependencias de alcaldía.

La alcaldesa y concejal de Participación Ciudadana, Mireia Estepa, ha explicado que las 4 propuestas que podrán ser votadas "son de lo más enriquecedoras, cada una desde su vertiente". La ciudadanía podrá elegir entre: la instalación de un marcador y de megafonía en el nuevo Campo de la Vía, un proyecto de fines de semana estimulantes para personas con diversidad funcional organizados por Il.lusiona't, la rehabilitación del lavador y la zona del Pla de la Font y la elaboración de un mapa sonoro de Cocentaina realizado por el alumnado de 2n de ESO (curso 2018/2019) del Sant Francesc de Asís.

El 17 de abril a las 19:30h en el Centre Social Real Blanc acogerá la presentación y defensa de las propuestas notificadas como viables. Asistirán las entidades y personas que han preparado los proyectos que darán a conocer en profundidad su idea y donde podrán resolver las dudas del público asistente. Además, tendrán la posibilidad de disponer de un espacio al mercado para hacer su campaña y pedir el voto a la ciudadanía.

A partir del 17 de abrill hasta el 2 de mayo se iniciará el periodo de votaciones online, en la página web. Para la votación presencial se tendrá que acudir el 2 de mayo al centre social Real Blanc de 8h a 15h y de 17h a 21h.

Estepa espera que "los cambios que el Consejo de Participación Ciudadana acordó respecto al nuevo calendario de los presupuestos participativos aporten buenos resultados a medio plazo y que los ciudadanos respondan con sus votaciones".

Bajo el eslogan Construimos nuestro pueblo los presupuestos participativos 2018, se dará a conocer los resultados de las votaciones en el Consejo de Participación Ciudadana del próximo 3 de mayo.