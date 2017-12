The examples populate this alert with dummy content

BAJA EN EL ALCOYANO Cubero rescinde su contrato para jugar en Costa Rica El futbolista no juega en el Alcoyano y el Alajuelense, equipo de su país, le ficha hasta final de temporada, el club costarricense lo hace oficial jueves, 21 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp José Miguel Cubero se vuelve a Costa Rica. El jugador del Alcoyano rescinde contrato con el club blanquiazul para fichar por la Deportiva Alajuelense, de Primera División en Costa Rica. Las lesiones no han respetado al Costaricense que no ha terminado de convencer a Galiana, busca minutos porque su intención, tal y como dijo en Radio Alcoy en su día, es jugar el Mundial de Rusia 2018. El club de Costa Rica ha colgado un comunicado en su página web confirmado la noticia. Los la baja de Cubero se confirma que el Alcoyano tendrá que reforzar el centro del campo ya que la grave lesión de Omgba hace que el equipo se quede cojo en el centro del campo. El ex del Alcoyano Mario Arques , es ahora mismo el mejor situado para ser el primer fichaje del club en el mercado de invierno.