RELIGIÓN Cuenta atrás para los actos de la Semana Santa Representantes de distintas cofradías han estado en Radio Alcoy para dar detalles de las distintas procesiones - Fátima Soto ha hablado sobre el cartel anunciador elaborado por ella lunes, 08 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (08/04/2019) Los actos centrales de la Semana Santa se desarrollarán en los próximos días y en Radio Alcoy han acudido representantes de las distintas cofradías que los organizan para dar detalles de los mismos. Así han acudido José Luis Ribes y Juan Miguel Mira de la Cofradía del Cristo Yacente y Nuestra Señora de los Dolores, Paco Gisbert del Gremio de Labradores y Carlos Vilaplana del Círculo Católico. También ha estado la autora del cartel anunciador de la Semana Santa 2019, Fátima Soto. Desde el Domingo de Ramos hasta la Procesión dels Xiulitets, los representantes de las cofradías explican cada uno de los eventos organizados y que cada vez cuentan con más asistencia de público y participantes.