PREVISIÓN Cuenta atrás para la apertura del puente de San Jorge La lluvia altera los planes de asfaltado pero no impedirá que la obra finalice antes del inicio de curso escolar miércoles, 30 de agosto de 2017 El puente de San Jorge quedará abierto al tráfico la próxima semana, según ha informado este miércoles el Gobierno municipal de Alcoy. Las lluvias de los últimos días han retrasado “mínimamente” la finalización de las obras y la apertura a los vehículos. La empresa encargada de la obra de rehabilitación espera un intervalo de entre cuatro y cinco horas sin previsión de lluvia para comenzar el asfaltado de la calzada, la última fase que resta para finalizar los trabajos. El asfaltado no impedirá el paso de peatones, para los que continuará abierta una acera, como ya ha ocurrido este verano. El concejal de Obras, Jordi Martínez explica que “a lo largo del verano, las obras en el Puente de Sant Jordi han ido a buen ritmo, cumpliéndose los plazos previstos y sin problemas de importancia, más allá de los habituales inconvenientes para los ciudadanos que siempre presenta cualquier obra”. El concejal espera “abrir al tráfico antes de comenzar el curso escolar, que es lo que más complica la circulación rodada y terminar, a lo largo del mes, las obras de una de las infraestructuras alcoyanas más emblemática, y que esta ciudad tenía pendientes desde hacía 30 años”. Las obras en el puente consistieron, en una primera fase, en la rehabilitación de las balaustradas que presentaban graves desperfectos. Este año, las actuaciones se han centrado en las aceras y el tablero, afectando también a algún estribo.