LIBROS Cuentos que mantienen viva la ilusión Asprohal apoya la edición de un libreto de relatos cortos- La recaudación irá a parar a familias necesitadas viernes, 05 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La Ventana (02/01/2018) Mila Espí ha recopilado sus relatos favoritos y los ha editado en papel bajo el título Cuentos. La iniciativa, que pretende mantener viva la ilusión de los mayores, servirá para que familias necesitadas que acuden a Asprohal puedan conseguir una ayuda. De la edición de Cuentos y de su finalidad hablan en la entrevista concedida a Radio Alcoy el martes 2 de enero la autora y dos integrantes de Asprohal, Rafael Carbonell y Miguel Jover. Los libros están a la venta en tiendas de dietética por 2 euros.