CULTURA Cuerpos 'maltratados', color y patrimonio industrial protagonizan el ciclo expositivo El Ayuntamiento apuesta por dos exposiciones colectivas y una individual para ocupar el Centre Ovidi Montllor, el Centre Cultural y la Llotja de Sant Jordi hasta finales de marzo martes, 31 de enero de 2017 Cuerpos al desnudo, color y patrimonio industrial conforman el nuevo ciclo expositivo organizado por el Ayuntamiento, que arranca esta tarde. La primera propuesta artística del nuevo elenco expositivo a cargo del Ayuntamiento para los próximos dos meses se inaugura este martes en el Centre Ovidi Montllor. Se trata de Els cossos agredits de Anna Moner y Sebastià Carratalà, óleo sobre aluminio cortado, agujerado o, incluso, golpeado. El espacio del Centre Cultural lo ocupará en esta ocasión Martin del Burgo, que presenta Entre paisatges trobats el miércoles, en esta segunda propuesta colorida del ciclo expositivo. El turno para el redescubrimiento del patrimonio industrial llega el jueves con la muestra Miralls del miracle, que podrá visitarse en la Llotja de Sant Jordi. Se trata de la segunda exposición colectiva del ciclo, en la que se une el trabajo de Antonio Alcaraz, Andrada, Ximo Canet, Pep Fuster, Mateo Gamón, Francesc Jarque, David Pareja y Manolo Rey. Todas las exposiciones se inauguran a las 20 horas y permanecerán en sus respectivos espacios hasta finales de marzo.