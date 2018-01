The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - CD EBRO Cuidado, se juega en El Collao El Deportivo no gana desde noviembre y busca cambiar la racha como local – El partido se jugará el domingo a las 17.00 horas y lo podrán seguir en directo en el 1485 de Om Radio Alcoy, App Ser o en esta misma web viernes, 26 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (26/01/2018) Volver a ver ganar al Alcoyano en El Collao. Ese es el sueño de los aficionados tienen. Después de las dos grandes actuaciones lejos de Alcoy, el equipo de Galiana sólo piensa en ganar ante el Ebro y volver a ver sonreír , en Alcoy, a la afición del Deportivo que no le ve ganar desde el mes de noviembre. Lo del Rico Pérez fue un éxtasis y lo de Cornellà la confirmación, pero ahora el Deportivo se enfrenta a us peor enemigo, ellos mismos en casa. El Ebro buscará pescar en río revuelto cada vez que el Alcoyano juega como local y tratará de aprovechar las ocasiones que tenga y neutralizar al Deportivo para intentar que cunda el pánico. No así tiene el guión Galiana que lo que pretende es “jugar bien y ganar”. El terreno de juego puede ser un dato a tener en cuenta ya que se prevén lluvias importantes en la madrugada del sábado al domingo, por lo que el campo estará pesado y rápido. El técnico murciano no podrá contar con Navarro que es baja por lesión, mientras que serán duda Poley y Fuentes. El resto de la plantilla están disponibles y de ahí que el entrenador hable de la gran competencia que están teniendo los jugadores y lo difícil que se lo están poniendo al cuerpo técnico. Lo normal es que no hayan muchos cambios. Mariano podría volver a la titularidad después de 5 partidos sin jugar, cuatro por sanción y otro por la reciente paternidad. Arques y Ribelles, puede que repitan en el once en el centro del campo y la duda será si juega con cuatro o cinco defensas. El árbitro del partido será el andaluz Artacho Cobo. El choque se jugará el domingo a las 17.00 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 de Om, aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma página web.