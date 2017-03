The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT Cultivar la llavor Muro engega la tretzena edició de les Jornades per a la Sostenibilitat el cap de setmana del 4 de març amb un complet programa viernes, 03 de marzo de 2017 "LLavor que creix, planta que es cria". Aquest és l'emblema de la tretzena edició de les Jornades per a la Sostenibilitat de Muro, que començaran el 4 de març i es prorrogaran fins el 9 d'abril. Un programa que cultiva, precisament, la seua llavor, tal i com explica el regidor de Medi Ambient, Eli Pérez. La iniciativa arranca aquest dissabte amb la Trobada d'intercanvi de llavors tradicionals i Fira de la terra en Turballos. Pérez recorda que s'ha pensat en els escolars i en les famílies amb nens petits, a través d'iniciatives com ara la construcció de refugis de rates penades el dia 7 d'abril. Encara que el tema central de les Jornades sembla ser un altre: les oliveres. Així ho diu un programa que contempla la inauguració de l'exposició Oliveres de Muro, que anirà acompanyada d'una conferència i la projecció de la pel·lícula El olivo, a la cloenda. Parlem de tretze anys d'aquesta interessant iniciativa a l'Hora del Medi Ambient d'aquest divendres 13 de març.