Què passa amb la cultura a Alcoi? O ens desborda o no hi ha res? Doncs d'això tracta el monòleg escrit per Pau Grau i interpretat per Carles Llinares. I d'aquell que no se'n perd ni una. Què passa amb tanta contraprogramació d'activitats? Els excessos, tampoc culturals, mai han sigut bons...