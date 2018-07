The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Cultura aprueba iniciar la declaración BIC de los Moros y Cristianos de Alcoy Las fiestas de Alcoy serán las primeras en recibir este reconocimiento, que incluye actos de otras celebraciones como la Baixà del Cristo de Ontinyent jueves, 19 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Comunidad Valenciana ha decidido iniciar la declaración de Bien de Interés Cultural de la festividad de Moros y Cristianos de Alcoy. Así, se convertirán en las primeras y únicas en recibir esta declaración, puesto que el reconocimiento englobará la festividad en su conjunto, sin atender a ningún acto en particular. Hace un año, la Asociación de San Jorge se encargó de preparar el expediente, mientras que el Ayuntamiento de Alcoy ha supervisado e impulsado políticamente todo el proceso. El alcalde de Alcoy, Toni Francés, resalta el "privilegio" que supone para Alcoy esta declaración, que permitirá "proteger institucionalmente unas fiestas que se han convertido por derecho propio en unas de las expresiones culturales más valiosas" de toda la Comunidad Valenciana: "Alcoy será pues una de las pocas ciudades valencianas que tenga sus dos principales festividades con esta declaración, la Cabalgata de Reyes Magos y las fiestas de Moros y Cristianos". Por otro lado, el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, manifiesta que la figura de Bien de Interés Cultural "garantiza la preservación de una Fiesta centenaria que evoca las culturas que han conformado la identidad de nuestro pueblo". Es "muy importante", señala el Presidente, que la Conselleria de Cultura "quiera proteger la Fiesta en su conjunto", destacando su valor patrimonial, desde la Diana hasta la Aparición del patrón San Jorge. La propuesta de BIC ha sido realizada por la comisión consultiva de fiestas de Moros y Cristianos, encargada de establecer los criterios para el reconocimiento como BIC de las fiestas o actos de Moros y Cristianos. En 2015 la festividad de los Moros y Cristianos fue declarada Bien de Relevancia Local en la totalidad de la Comunidad Valenciana, con la posibilidad de reconocer como BIC las fiestas particulares de cada ciudad, tal y como ha ocurrido ahora con Alcoy. Cultura ha valorado la "singularidad" que los Moros y Cristianos de la ciudad tienen "para el resto del mundo" para iniciar este trámite, que también fija en los actos de las Embajadas y la Baixà del Cristo de Ontinyent.