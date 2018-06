The examples populate this alert with dummy content

DECLARACIÓN Cultura autoriza tramitar el BIC de la Fira de Tots Sants La Comisión Técnica para el Estudio e Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección General de Cultura Patrimonial ha considerado que constituye una de las prácticas más representativas y valiosas de la cultura tradicional valenciana jueves, 14 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/06/2018) La Comisión Técnica para el Estudio e Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección General de Cultura Patrimonial ha considerado que la Fira de Tots Sants de Cocentaina constituye una de las prácticas más representativas y valiosas de la cultura tradicional valenciana, como manifestación cultural viva, evolutiva, abierta, participativa y fuente de creatividad. La considera además poseedora, con relevancia singular, de valores culturales históricos, identitarios, de mercado y fuente de revitalización de artesanías, alimentos, músicas, deportes y juegos tradicionales valencianos. Destaca que sin perder el carácter comercial, se celebre desde mediados de siglo XIV, cuando Pere el Cerimoniós le dio el privilegio en 1346. Considera que su declaración como Bien de Interés Cultural sería un reconocimiento a uno de los principales símbolos de identidad de Cocentaina y, durante los tres a cinco días de celebración anual, algo extensivo a toda la comarca. Por todo ello Cultura ha solicitado que se proceda a la incoación de la declaración de la Fira de tots Sants de Cocentaina como Bien de Interés Cultural.