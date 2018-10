The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Cultura concede a Javier Darias el Premio Nacional de Música El jurado destaca la calidad de su obra, su labor investigadora y el impulso a los nuevos creadores a través de la ECCA jueves, 04 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ministerio de Cultura y Deporte ha concedido al compositor Javier Darias (Alcoy, 1946) el Premio Nacional de Música 2018 en la modalidad de composición. En la categoría de interpretación, el reconocimiento, dotado en cada modalidad con 30.000 euros, ha recaído sobre el cuarto de cuerda Quiroga. El jurado ha valorado la “calidad” de la obra de Darias, su labor creadora e investigadora y el apoyo a nuevos compositores a través de la Escuela de Composición y Creación Artística (ECCA). Darias, químico de formación, inició su carrera musical en los años 70. Desde 1988 ha colaborado en la creación de las orquestas Sinfónica de Asturias, con Edmond Colomer; Real Filarmonía de Santiago, con Helmuth Riling; Orquestra del Palau de les Arts de Valencia, con Lorin Maazel, y las sinfónicas de Tenerife y Galicia, con Víctor Pablo, con quien prosigue su labor como asesor para audiciones. Desde 2008 colabora con Eiji Oue en la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Es académico numerario de la Academia de la Música Valenciana y académico de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Como docente ha sido profesor en numerosos cursos impartidos tanto en la Universidad de Salamanca, como en los conservatorios de Pamplona, Alicante o La Coruña. Sus investigaciones escalísticas, armónicas y formales están recogidas en su tratado Lêpsis y en las relativas al terreno acústico y al teórico y pedagógico, destaca su libro Una Carta a David Tudor. Sus composiciones orquestales y camerísticas están recogidas en nueve discos monográficos, y sus sinfonías han sido publicadas por la Ed. EMEC (Madrid), y grabadas por las orquestas Sinfónica de Tenerife, Galicia, RTVE y Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Darias dirige la Escuela y el Colectivo de Compositores de la ECCA desde su fundación en 1987 y, desde 1996 a 2000, estuvo al frente, en Sevilla, del Aula de Composición Manuel de Falla de la Orquesta Joven de Andalucía (OJA). El jurado ha reconocido “la calidad y solidez” de la obra de Darias, su “dilatada trayectoria” en el ámbito de la creación, su “importante faceta de investigador musical” y “su labor al frente de la Escuela de Composición y Creación Artística (ECCA), que acaba de celebrar su trigésimo aniversario, y en la que se han formado varias generaciones de compositores”. El jurado, presidido por la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Amaya de Miguel Toral, ha estado integrado por el director de la Quincena Musical de San Sebastián, Patrick Alfaya McShane; la directora de la Sección de Investigación de la Fundación Don Juan de Borbón, Alicia Lázaro Cadena; la compositora Elena Mendoza López; el gestor musical Antonio Moral Rubio; el director gerente de la Fundación Baluarte de Navarra, Félix Palomero González; la profesora e intérprete de guitarra Pilar Rius Fortea; la compositora y catedrática Teresa Catalán Sánchez (Premio Nacional de Música 2017 en la modalidad de Composición); la pianista Rosa Torres-Pardo Criado (Premio Nacional de Música 2017 en la modalidad de Interpretación) y Antonio Garde Herce, subdirector general de Música y Danza, quien ha ejercido como vicepresidente.