The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Cultura define los criterios para declarar BIC los Moros y Cristianos Los parámetros aprobados por la conselleria sitúan a Alcoy en cabeza para obtener la distinción lunes, 16 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Conselleria de Cultura ha definido los criterios para otorgar la declaración de Bien de Interés Cultural a fiestas de Moros y Cristianos de la Comunidad Valenciana. Con estos parámetros, las fiestas de San Jorge de Alcoy se sitúan en cabeza para obtener esta distinción. El documento al que ha tenido acceso RADIO ALCOY recoge los parámetros a la hora de evaluar propuestas de entidades festeras para que sus Moros y Cristianos o actos particulares sean declarados BIC. Han quedado definidos a través de una comisión consultiva formada por representantes de entidades festeras y de la propia Conselleria de Cultura. La antigüedad de las fiestas es uno de los criterios clave: solo podrán ser Bien de Interés Cultural las fiestas con más de 150 años. Durante este periodo, señala el documento, deben haberse celebrado con “continuidad normal, ajustada al calendario tradicional”. La fecha de celebración cobra vital importancia a ojos de la conselleria “para minorar la posible influencia de los espectadores en la transformación del acto festero en un producto turístico que lo aleje de la esencia propia de las fiestas de Moros y Cristianos”. En este sentido, Cultura valorará el “mantenimiento sostenido de las fechas de celebración sin que su calendario se vea afectado por decisiones relacionadas con la afluencia turística”. Otro de los factores a evaluar es el de la participación. Con carácter general debe tomar parte en los festejos al menos el 15% de la población. Especial mención hace la Conselleria a la participación en actos “menos vistosos”, como las procesiones, embajadas o alardos. De hecho, la conselleria tendrá en cuenta las acciones de las entidades festeras para impulsar actos en peligro de desaparición. Respecto al carácter religioso de las fiestas, Cultura sostiene que "se valorará favorablemente las celebraciones que pongan en valor el patrimonio religioso inmueble, como ermitas, iglesias, templos o cementerios". Las fiestas que quieran ser BIC, deben estar organizadas, obligatoriamente, por una entidad autónoma. En la valoración, Cultura tendrá en cuenta el respeto por horarios y recorridos tradicionales, la conservación de trajes, fotos, armas y heráldicas antiguas, la integración de la infancia, así como la presencia de bandas para el acompañamiento musical. La Asociación de San Jorge entregó a finales de 2017 toda la documentación para conseguir que la fiesta en su conjunto, con todos los actos que la comprenden, sea la primera en ser declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial. Esta declaración podrá concederse también a actos concretos y específicos de fiestas de Moros y Cristianos en determinados municipios de toda la Comunidad Valenciana.