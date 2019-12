The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Cultura deja en manos del Ayuntamiento el recorte de Cabalgata y Bando La dirección general de Patrimonio considera que al no ser una modificación sustancial, que afecte a la figura de BIC, el único trámite para aplicar este recorte es el acuerdo municipal jueves, 12 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La dirección general de Cultura y Patrimonio de la Consellería de Cultura, deja en manos de Ayuntamiento de Alcoy el eventual recorte de la Cabalgata de Reyes y Bando Real en su tramo final. Considera que "al no ser una modificación sustancial, que afecte a la figura de Bien de Interés Cultural", que ampara desde 2011 a la Cabalgata el Bando y Les Pastoretes, "el único trámite para aplicar este recorte es lograr el acuerdo del Ayuntamiento y comunicarlo a la dirección general de Cultura y Patrimonio", según ha explicado a Radio Alcoy una fuente de la consellería. El pleno extraordinario para aprobar la comunicación a la Consellería de Cultura y Patrimonio, de los cambios en el dia del Bando Real y en la Cabalgata de Reyes, ha sido ya convocado para el próximo lunes 16 de diciembre a las 9,30 de la mañana. El recorte del tramo final de la Cabalgata y el Bando cuenta con el apoyo de 18 entidades que participan en los desfiles, que alegan la falta de público en Cervantes y la caída del ritmo de los desfiles. Como contraprestación la Cabalgata de Reyes arrancaría a las seis en la curva del Ecoparque, según los organizadores.