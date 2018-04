The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Cultura descarta daños por desprendimientos en el castillo de Barxell Compromís advierte de que una grieta en la roca que sustenta la fortaleza puede afectar a su estabilidad lunes, 09 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El departamento municipal de Cultura ha descartado que el castillo de Barxell, originario del siglo XIII, sufra daños por desprendimientos de la roca sobre la que se sustenta. El director del Museo Arqueológico, Josep Maria Segura, ha emitido un informe a raíz de una denuncia de Compromís, según la cual, se había producido un deslizamiento de parte de la roca. Los nacionalistas advertían de que el desprendimiento “de una roca de grandes dimensiones puede poner en peligro la integridad estructural del conjunto”. Segura ha explicado Segura a RADIO ALCOY que el derrumbe de la roca no es reciente. “Se produjo hace tiempo, pero las piedras que estaban al pie de la roca se han desplazado en medio del camino de acceso al castillo, lo que las hace más visible”, ha señalado. El director del museo ha sostenido que, pese a que el castillo se eleva sobre la roca, no es necesario introducir refuerzos para garantizar su estabilidad.