ARQUEOLOGÍA Cultura inicia la declaración de la Cova d'Or como BIC La Generalitat ha incoado expediente de actualización y adaptación al Inventariado General de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico en el que figura el yacimiento de Beniarrés miércoles, 23 de noviembre de 2016 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (23/11/2016) El yacimiento arqueológico de la Cova d’Or de Beniarrés cuenta con el informe favorable de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para su adaptación como Bien de Interés Cultural en el Inventariado de Patrimonio Cultural Valenciano. La Generalitat ha incoado expediente para la primera fase de actualización y adaptación al Inventariado General de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. El documento, del que se hace eco el Diari Oficial, se encuentra en fase de información pública hasta el próximo 22 de diciembre. La Consellería ha notificado al Ayuntamiento de Beniarrés los tramites desarrollados y recabará información del Consell Valencià de Cultura y la Academia de Bellas Artes San Carlos para que formulen sugerencias para la adaptación de la zona arqueológica de Cova d’Or de Beniarrés como BIC. La Cova de l'Or acogió uno de los grupos de agricultores y ganaderos pioneros de origen mediterráneo que se expandieron desde mediados del VI milenio antes de Cristo (5600 a.C.). Su descubrimiento como yacimiento arqueológico se remonta a 1933. Explorada por el Museu d'Alcoi, en 1955 empezaron las campañas de excavación del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, al frente de las que estaban J. San Valero y V. Pascual, quien las continuaría de 1956 a 1958. La riqueza y la importancia del yacimiento, en especial sus cerámicas decoradas mediante la impresión del borde de una concha de Cardium, lo convirtieron rápidamente en clave para la investigación del Neolítico valenciano. Los cereales carbonizados fueron datados por el método del C arbono 14 , con resultados que alcanzan la fecha del 5550 antes de Cristo, estableciendo el horizonte inicial de la agricultura y la ganadería en la península Ibérica.